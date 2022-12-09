盧寵茂指內地放寬防疫　惟香港屬境外地區　兩地暫不能免檢通關

本港新冠肺炎疫情持續，近月單日確診個案多次破萬。至於內地近日放寬防疫措施，多名議員今日（9日）在立法會衞生事務委員會上，追問政府與內地免檢疫通關進展，以及會否跟隨內地步伐取消安心出行等。惟當局強調現階段不取消安心出行及疫苗通行證，惟會檢討安排，而香港亦不會貿貿然跟隨內地的防控措施。又提到內地近日放寬防疫措施，惟香港屬境外地區，短期內兩地沒有可能做到免檢疫通關。

醫務衞生局局長盧寵茂開首發言時指隔離及檢疫令等放寬，並不代表放鬆疫情防控，而是想放輕公營醫療機構的壓力。至於議員田北辰關注內地放寬防疫政策，當局有否主動與內地相關部門商討通關事宜，並建議取消安心出行及減少不同情況下所規定的核酸檢測次數。田北辰更提到盧寵茂今年9月曾指「新冠絕非流感」，而官媒亦引述專家指，可將Omicron視為感冒。盧指新冠流感確實完全不同，目前有人提及兩者相近是指兩者的病死率，強調新冠病毒傳播力更為強勁。

盧又補充香港與內地一向有「互聯互通」機制，兩地方向一致，惟一國兩制下兩地情況不同，包括人口及醫療情況，現時商量通關並「唔係一個話題」，亦會極力爭取驛站的名額。另外，盧指安心出行和內地等健康碼並不一樣，而疫苗通行證和安心出行一樣發揮很重要的關係。他又指香港屬境外地區 ，現時入境香港毋須檢疫，與內地要求入境人士「5+3」檢疫有很大分別，暫時兩地沒可能做到免檢疫通關。

至於議員梁熙提及有傳媒引述消息指，政府不跟隨內地取消安心出行，是因為主理官員「過唔到心理關口」。盧強調每個地方都有自身的防疫措施，香港不會貿貿然跟隨內地的防疫政策，「唔存在過唔到心理關口」。至於在安心出行的使用上，盧稱安心出行曾經用作追蹤，同時記錄出行並減低傳播風險，而疫苗通行證對提升疫苗率有重要作用，現階段不會改變，但會檢視做法。