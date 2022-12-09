疑大髀被揩感遭非禮　悍女港鐵車廂出擺拳　白髮翁中招口鼻爆血

港鐵今早(9日)出現一面倒的裸拳賽！事緣有讀者向東網爆料，指今早約7時半，由港島綫駛向堅尼地城方向的一架港鐵列車駛近金鐘站時，一名中性打扮、身穿全黑的短髮女子，與一名頭髮泛白的男乘客發生爭執。據了解，該全黑女子疑不滿白髮翁「坐得衰」、擘開隻腳坐，被對方的大髀「揩到」並感到不適，認為被非禮，雙方發生口角，期間該女子走近並一個擺拳擊中男乘客臉部，登時將男子的眼鏡連口罩打甩、口鼻爆血，鮮血滴落車廂地下，場面儼如強弱懸殊的裸拳賽事，幸有其餘乘客從中阻撓才未有讓事件繼續惡化。

據讀者表示，該名黑衣女子因爭執而未能在上一站落車。當列車駛向中環站期間，一名身形魁梧的灰衣男子不停勸交，當時雙方貌似已冷靜下來，白髮翁坐在一旁，全黑女子則站在車門前準備落車。從讀者提供的影片可見，當時勸交男曾向白髮翁指「讓下佢啦，佢女人嚟架」，全黑女子回應指「唔使佢讓啦，佢都唔擺得幾年」，白髮翁聞言「睇吓邊個長命」，期間有乘客勸「收聲」，勸交男也道「仲講又打多場啦」。

在列車開始駛近月台、車門準備開啟前，全黑女子突然衝向該名白髮翁，使出左勾拳，毆打白髮翁頭部，打甩對方眼鏡，令其流鼻血，鼻血灑落一地；勸架男隨即分隔二人，全黑女子便離開車廂。讀者表示，現場乘客已着白髮翁尋求車站職員協助，惟未知其傷勢。東網正向港鐵查詢事件。