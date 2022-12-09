配合將藍隧道開通　將軍澳隧道明凌晨起豁免收費

運輸署今日(9日)公布，將軍澳隧道將由下周日(11日)零時零分起豁免收費，收費廣場會在明晚(10日)10時起，分階段實施臨時交通安排和進行工程，包括封閉部分行車線以關閉收費亭等收費設施，以及更改交通標誌和道路標記等。下周日早上8時，將軍澳-藍田隧道及將軍澳跨灣連接路會開通，屆時會有兩條連接將軍澳的免費隧道供市民使用。

運輸署總運輸主任許家耀表示，預計新道路開通初期，部分時段的交通情況或會較繁忙，建議駕駛者因應實際交通狀況及前往的目的地，選擇適合道路。當局已在適當位置加設指示，呼籲駕駛人士留意現場指示牌，當駛近新增迴旋處、交通燈控制路口或匯合點時，車速應減慢和保持禮讓。

公共運輸服務情況方面，本月12日起會有5條新增專營巴士線行經將藍隧道，但只在周一至周五(不包括公眾假期)上下午的繁忙時間向市民提供服務。運輸署緊急事故交通協調中心會提升至聯合督導模式運作，連同公共運輸營辦商及有關政府部門，密切監察將軍澳隧道豁免收費，以及將藍隧道開通後的交通及公共運輸服務情況。署方亦表示，會在有需要時通知警方協助，採取合適的應變措施。