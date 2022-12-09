海關檢1.5億元私煙拘3男　部分外語包裝疑圖「轉口」海外

海關稅收罪案調查科根據情報，上周四(1日)上午於大角咀截查兩輛貨櫃車，從兩車上40呎的貨櫃內檢獲約2,100萬支懷疑私煙。經跟進調查後，關員同日再搜查上水馬會道一貨櫃場及文錦渡路一物流場，分別在場內兩個貨櫃起出約1,100萬支和1,000萬支懷疑私煙，並拘捕兩名涉案的54歲和60歲男司機。至前日(7日)，海關再採取行動，突擊搜查上水青山公路一物流場，揭發其中一個貨櫃藏有約1,100萬支懷疑私煙，當場拘捕一名58歲男司機。整個行動檢獲的私煙總數達5,300萬支，估計市值逾1.5億港元，應課稅值約1億港元，亦是海關在過去一個月破獲第二宗億元私煙案。

海關表示，聖誕及新年前夕是物流業的高峰期，估計私煙集團會提早補充私煙貨源，以供應本地及海外市場，導致相關活動有所增加。另外，不法分子為分散風險，將私煙貨櫃分別存放於偏遠地區的隱蔽貨櫃場或物流場，企圖減低被查獲造成的損失。而今次檢獲的私煙當中，部分並非本地品牌，私煙集團利用印有外語及報稱防疫用品的紙皮箱重新包裝，懷疑藉此偽裝成當地貨品，方便日後走私至海外其他地方，以逃避稅款及牟取利潤。根據現階段評估，估計案中約3成的私煙會再次偷運「轉口」，並以日本等亞洲國家為目的地。海關相信，行動已嚴重打擊背後的跨境走私集團，海關繼續調查私煙來源及去向，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

今年截至目前為止，海關共檢獲約6.9億支私煙，市值超過19億港元，應課稅值大約13億港元，檢獲量更高出去年全年檢獲量約6成。海關指出，全球物流業受疫情影響，過往傾向利用陸路運輸「螞蟻搬家」的私煙集團，因而需要改採水路，惟當中必須兼顧船期及行駛路線，故每次均會大批「出貨」，導致檢獲量隨之「水漲船高」。海關強調，將繼續加強從源頭堵截，嚴厲打擊各類私煙活動。