上海仔恐嚇侮辱東方記者　嚴重阻礙新聞自由

東方傳媒機構(下稱東方)娛樂記者今晨(9日)前往跑馬地養和醫院，等候紅館嚴重意外中受傷的舞蹈員阿Mo(李啟言)家屬到醫院期間，曾棄保潛逃的本港黑幫和勝和前坐館「上海仔」郭永鴻突然現身醫院門口，記者拍攝後卻被上海仔以粗言穢語恐嚇及侮辱，嚴重妨礙新聞自由，令記者十分惶恐，感到人身安全受威脅。上海仔更着同行黑漢報警，企圖「惡人先告狀」。記者因感到不安，事後已到跑馬地警署報案。

今日下午1時許，身穿白衫白褲白鞋戴白口罩的上海仔，由2名身穿深色西裝的黑漢陪同下離開養和醫院，3人由正門離開時，採訪阿Mo的留醫新聞的東方記者正在等候阿Mo家屬出入，目擊上海仔出現便以遠距離拍攝。

不過，上海仔發現被拍攝後，竟當場以恐嚇及侮辱話語喝問記者：「做乜影相，X你老母，好鍾意影相呀？」又揚言要取回拍攝的相片及刪除，並派其中一名黑漢上前「兇」記者，追問是哪一間傳媒？為何拍攝？

記者表明身份後，表示自己是正常採訪，並回應指相片屬公司資產，不可以交出或刪除。其後，上海仔與另一名黑漢先行離開，留下一名黑漢與記者在場。5分鐘後，警員到場了解後，認為記者是合法採訪，之後警方收隊離場。由於對方是黑幫人物，記者當時感到十分惶恐，事後害怕被尋仇及「點相」，感到人身安全受威脅，離開醫院後前往跑馬地警署報案。