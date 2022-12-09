工會促延長鐵路工作退休年齡　斥人手縮編或影響服務

港鐵意外頻生，最近先後出現甩門、甩卡等事故。有工會今日(9日)指出，港鐵各部門人手不足，部分部門出現青黃不接的情況，促檢討人手機制安排，以及延長退休年齡。議員陸頌雄更指出鐵路行業痛點顯然易見，不外乎人手縮編、薪酬待遇不理想、前景不明朗，質疑服務水平已跌至臨界點，情況如「服務變差但未死得」，促全面檢視及跟進。

有鐵路工會代表指，油麻地站發生甩門事件當天，整個站台包括站長僅得5名工作人員，而站長需要在站長室處理意外，例如聯繫接駁巴士等，實際上疏導乘客及解答疑問只有4人。代表指，事件可見人手縮編的問題，舉例指有中轉及樞紐站本應有32人的編制，現時已縮減至25人；月台助理人手從56人大幅削減至26人，導致員工需要加班工作之餘，各項服務如客戶服務中心等需要縮減人手，或未能提供服務。

至於代工問題，工會代表指不少代工被長期聘用，質疑為何不能直接轉為長工。此外，行業內亦有青黃不接的問題，代表指不少年輕人認為港鐵起薪點低，加上有部門需要每周上班6日，各節日亦未能放假，令年輕人因而卻步。代表建議延長退休年齡，以做到技術傳承，同時希望設資歷結構，提升薪酬福利。