超速追疑賊車撞飛過路女子　警長脫危駕罪僅不小心駕駛罪成

1輛警方私家車去年跟蹤疑用於販毒之的士時，疑在觀塘鯉魚門道超速行駛，在駛至1個行人過路處時撞飛1名女途人。肇事警長事後被控危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪。他否認控罪但提出承認不小心駕駛，並不被控方接納，警長因此需受審。他經審訊後，今天（9日）在觀塘法院被裁定危駕罪名不成立，僅不小心駕駛罪成。裁判官指傷者傷勢嚴重，決定先為被告索取社會服務令報告，押後到12月21日判刑，期間被告續准保釋。

33歲被告林浩，被控於2021年11月29日，在觀塘鯉魚門道與高超道交界，在由交通燈控制的行人過路處危險駕駛一輛私家車，引致姓張女子身體受嚴重傷害。同意事實指，女事主被撞後盆骨骨折並視覺受損。因她對於事故已失去記憶，故由其男朋友在庭上說出經過。辯方指，被告是為了追捕疑用於販毒之的士才超速。

裁判官裁決時指，根據有關行車紀錄儀等證據顯示，被告當時的確是在追截的士才高速行駛，考慮到2車距離，若被告不加速的話，則成功追截的士的機會便會渺茫，影響警方工作，因此以當時環境而言，被告超速是合理，被告在千均一髮之際扭軚、煞車，認為他並非遠遜於一個合格而謹慎的司機會被期望達到的水平，因此危駕罪不成立。惟被告當時知道黃燈亮起，被告仍高速行駛，裁判官認為他是一時錯誤判斷，裁定不小心駕駛罪成。

案件編號：KTCC 791/2022