示威現場藏噴漆　女子認管有物品圖毀壞被判囚4個月

2019年10月27日下午，有示威者在旺角亞皆老街近染布房街一帶聚集，有人堵路及破壞公眾設施，及後多人被捕。時隔逾2年後，警方重新拘捕其中5名男女，分別控告他們管有攻擊性武器及管有物品意圖損壞財產等6項控罪。其中3人分別簽保守行為及認罪，餘下2男女中的1名女被告早前亦認罪，今天（9日）九龍城法院被判囚4個月。裁判官指該女被告在警方警告後仍選擇留下，且所帶的涉案物品到現場亦非有日常用途，指她乃有預謀攜帶物品意圖摧毀財產，法庭須判以阻嚇性刑罰，監禁為合適量刑選擇。

今日面對判刑的被告陳詠琪（24歲），承認1項管有任何物品意圖摧毀財產罪，被判囚4個月。辯方求情指被告的背景報告非常正面，被告為一名熱心及有上進心的人，案發時因受社會氛圍、家庭及自身問題的壓力影響，並沒有深思熟慮下犯事，還押期間亦有自省及感後悔。被告非常希望成為一名護士，她承諾不會再犯事，以免影響前途，希望法庭考慮到被告初犯、單一事件及犯事與其本性不符等因素而輕判。

案情指，2019年10月27日下午，有人響應網民號召在尖沙咀示威集會。下午近5時，旺角亞皆老街近染布房街一帶，有5至6名示威者把欄杆放在行車道作堵路之用，警方接報後到場驅散，示威者看見警方後即逃跑，陳當場被警員制服，其身上被搜出一罐黑色噴漆，以及一把長約17厘米的六角扳手。

案件編號：KCCC 1546/2022