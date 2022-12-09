上海仔目無法紀　兩度棄保潛逃竟獲放生　違禁犯聚慶生罰款了事

本港黑幫和勝和前坐館「上海仔」郭永鴻，除了曾身負多罪潛逃海外，即使一度被捕並先後3次向警方報到，但疑因保護傘發功，「傾掂數」後屢獲放生，更令惡貫滿盈的他視法律如無物，更加目無法紀，其有持無恐的做法及態度，甚至阻礙新聞自由及第四權伸張，嚴重危害社會安定。

上海仔屢次棄保潛逃卻疑獲保護傘包庇，令其肆意妄為卻未受應有懲罰。他曾涉嫌在2007年至2012年間清洗逾億港元懷疑黑錢，於2017年被警方拘捕，獲准以20萬港元保釋，他原需在2018年4月到警署報到但無現身，並透過律師代表聲稱在泰國中風，卻被拍得在外地風流快活，身處柬埔寨一賭場「行得企得」。他另涉嫌串謀刑事恐嚇、串謀蓄意傷人及串謀勒索，於2016年由泰國返港時在機場被O記拘捕，惟案件延至2018年仍未檢控。他同年5月15日須就事件到警署續保，惟他再度無出現，警方再次發出通緝令及充公其5萬港元保證金。

曾確診新冠肺炎的上海仔，返港獲放生後繼續無視於疫情高峰，大搞「無罩」生日宴違例飯敍播毒，經東網及《東方日報》揭發及報道後，引起各界嘩然。警方O記經追查後揭發慶生地點是銅鑼灣一間「私竇」，雖證據確鑿，部分人身份亦被認出，最終僅罰款了事，令人質疑上海仔背後疑再有司法保護傘又再發功撐腰，令其逍遙法外。