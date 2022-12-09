近半人認為政府不重視年輕人意見　擔心青年發展藍圖講咗當做咗

今屆《施政報告》強調「青年興則香港興」的概念，年底預計會公布《青年發展藍圖》（藍圖），惟有機構進行民意調查顯示，有近半受訪者認為政府在制定政策時並不重視年輕人意見，且認為政府在推動年輕人參與公共事務上做得差，有學者認為政府缺乏代表性，觀感上令香港市民認為政府做得不及格，亦擔心藍圖只是「講咗當做咗」。

問卷於12月2日至7日進行，共有2936個成功樣本，結果顯示，有4成2的受訪者認為香港年輕人發展空間少，近半受訪者認為政府在制定政策時並不重視年輕人意見，同時近半受訪者認為政府推動年輕人參與議定公共事務的工作做得「幾差」和「好差」。至於長者方面，有4成受訪者認為政府不重視長者意見。

香港浸會大學政治及國際關係學系副教授陳家洛指，擔心政府的《青年發展藍圖》「講咗當做咗」，而且內容是「虛招」；復興經濟民生大聯盟成員任偉豪認為目前若問年輕人未來發展，大多人的潛台詞是在問會不會移民，指年輕人留在香港「唔開心」，而且香港疫情「買錯邊」導致競爭力越來越下降，因此難以留住年輕人，又指特首用「搶人才」的字眼，可見政府也知道香港青年人才「冇辦法挽留到」。