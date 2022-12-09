內地多處回復戲院100%入座率　商會冀港府盡快放寬相關限制

隨變種病毒Omicron致病性減弱、疫苗接種的普及、防控經驗的積累，近日許多內地大城市開始放寬不同的防疫措施，除早前公布不同放寬的防疫措施之外，內地大城市如深圳、無錫及北京東城區的戲院亦早過本港放寬防疫措施，已於本月7日起可免核酸證明進入及取消所有入座率限制。香港戲院商會遂促請港府盡快取消85%入座率限制，以及只限12位連座的規定，令戲院可盡快恢復正常營運。

商會又指，疫情至今已長達3年，期間戲院業經歷多合共267天的停業，加上受營業限制長達739天，2020年戲院業的票房已大跌7成，2021及2022年均下跌4成，以往晚間9時、11時和午夜場的黃金場次大收旺場的情況現已不復見，強調戲院看似已回復正常但事實上經營仍是步履維艱。商會更嘆指，12月是戲院業傳統的旺季，今年戲院已損失了復活節的檔期，暑假檔期亦因在疫情時提早放暑假而消失，故至今仍設入座率限制，對戲院來說實在是難以支撐高昂的租金、片帳、員工等等營運的開支。

商會又稱，近期有一部由著名加拿大電影導演執導的科幻動作片，預定本月16日在內地上映，而本港亦預定於本月14日優先上映，因此不少內地影院已開放預售100%座位的門票。商會希望港府盡快取消85%入座率限制及限12位連座的規定，讓戲院得以恢復正常經營。