今增13924宗確診 輸入佔647宗 另多23患者離世

本港新冠疫情漸趨穩定。衞生署衞生防護中心公布，今日(9日)本港新增13,924宗確診個案，包括13,277宗本地個案，以及647宗輸入個案。醫管局則新增23宗確診病人在公立醫院離世，第5波截至目前累計10,701名新冠死者。

變種株方面，截至今日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現226宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、13宗BF.7及38宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案中亦累計發現120宗XBB、18宗XBD、1宗BA.2.75.2、5宗BF.7及140宗BQ.1.1亞系個案。

院舍方面，新增18間院舍出現個案；涉及9間安老院舍及9間殘疾院舍，共有19名院友及7名職員染疫，故有34名院友列為密切接觸者，需要接受檢疫。學校方面，共有913間學校呈報共1,849宗個案，涉及1,528名學生及321名職員；有17間學校因疑涉及傳播，個別班別要停課一周。