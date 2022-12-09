政Whats噏：撐前廳交流會更改召開時間　陳克勤遭「班長」糾正

第5次立法會前廳交流會將於下周三(14日)舉行，但時間方面就不按大會前召開嘅慣例，反而選擇係大會舉行期間「攔腰」進行。儘管做法有違常規，但身兼行政會議成員嘅議員陳克勤能充分「體諒」之餘，更嘲笑埋怨有關安排嘅議員同事，然而就遭到建制派「班長」議員廖長江話番轉頭，因咩事咁「瘀」呢？

今屆政府上任後提出舉辦每月一次嘅立法會前廳交流會，而召開時間喺過去幾次都係選擇朝早11點前，以免同大會時間重疊。但今次則不知何故，改喺下晝3點至4點半，即大會期間召開，咁古怪嘅安排，議員難免會有兩句微言。立法會內務委員會今日(9日)討論議會日常事務期間，議員狄志遠形容下周三嘅前廳交流會舉行時間「唔理想」，要勞煩議員喺議事廳同前廳「轉嚟轉去」，而當日佢打算就兩個議員議案發言，但又想同民政及青年事務局局長交流意見，關注點解會有咁嘅安排，希望日後能有所改善。

狄志遠話音剛落，陳克勤就反駁話依家好多委員會都出現撞期，認為狄志遠要去前廳交流會都有機會喺議事廳發言，嘲諷話「佢話佢怕撞會，但我都唔係成日見佢係大會嘅會議廳裏面」語畢即引嚟哄堂大笑。

就陳克勤嘅發言，廖長江好認真咁作出澄清，指立法會如果有3、4個會議同時進行的話，時間上一定唔會同大會重疊，因為大會係非常重要；又認為前廳交流會屬於半官方聚會，同立法會會期相撞的確係「有欠妥當」咁話，不過一次半次就算啦，只希望「下不為例」。

見到「班長」出言糾正，議員林健鋒隨即提出避免撞期嘅建議，指前廳交流會可以喺星期六同日舉行，或者晚上7點後召開咁話。但可能大家都唔想加班，在座諸位議員都無咩反應咁。

後來內會主席解釋，指前廳交流會係由行政機關有同立法會主席、內會正副主席交流後得出嘅安排。至於選擇呢個時間係行政、立法機關「新嘗試」，既然今次嘅時間已經決定咗，交流會將繼續進行。佢話過去嘅立法會會議未必所有議員都可以參與，但明白議員同事嘅意見，稍後再同大家傾下點樣嘅安排會更好咁話。