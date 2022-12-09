防疫措施不放寬　任偉豪：以民生和經濟發展做代價

疫情至今3年，內地近日公佈取消大部分防疫限制，但香港仍實行多項防疫措施，港府亦未有明顯放寬限制。有機構早前進行民意調查，結果有逾8成認為現行限聚令措施太緊，更有百分之83的受訪者認為香港不應設限。復興經濟民生大聯盟成員任偉豪指出，防疫措施既無作用，同時用民生、經濟發展做代價，是「不智行為」，認為政府的安心出行應用程式和口罩令等措施「形同虛設」。

問卷於10月尾到12月頭進行，共訪問4467名受訪者，結果顯示逾8成人認為香港應取消防疫限制。任偉豪指，政府昨日公布縮短確診者及密切接觸者的隔離檢疫天數，但此「放寬」也只是形式上跟隨大陸放寬，實際並無作用。任認為在內地放寬後，港府的防疫措施是「全球最緊」，他指出實際上安心出行在設立初期是為了追踪所有密切接觸者，但現行措施下也做不到這個功能，而在內地沒有疫苗通行證的情況下，不明白香港仍繼續維持的必要，又稱大部分市民戴的運動口罩沒有防疫作用，只有「防止犯法」的作用，質疑政府所行的所有防疫措施均沒有維持的理由。

針對「0+3」措施，他指政府一直聲稱「0+0」和「0+3」沒有分別，但可見政府實行「團進團出」而目前「一團都冇」，至於自由行旅客在得知來港前3日不能外出吃飯，是「趕走晒旅客」，對於商務旅客而言，不能外出食飯也影響甚大，導致香港旅遊、飲食、零售業「冇生意」。任直斥目前港府的防疫措施是「不智行為」，以民生、經濟發展作代價。