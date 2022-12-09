執法部門反黑工行動拘17人　當中４個假難民

入境處本周一至周四(5日至8日)一連4天在全港各區展開反非法勞工行動，在代號「光影行動」、「曙光行動」及連同警方執行的「冠軍行動」及「權能者行動」中，共拘捕10名懷疑非法勞工、2名涉嫌聘用非法勞工的僱主、3名逾期逗留人士、1名非法入境者及1名涉嫌協助及教唆者。

入境處特遣隊人員共搜查53個目標地點，包括商業大廈、車房、按摩店及貨倉等，共拘捕8名懷疑非法勞工及1名涉嫌聘用非法勞工的僱主，以及1名涉嫌協助及教唆他人在港違反逗留條件而被捕的男子。當中3名女子是持「行街紙」。據了解，有4名被捕者是「假難民」，分別來自印尼、越南及巴基斯坦。

此外，於「冠軍行動」及「權能者行動」中，執法人員於中區及新界北區搜查了24個目標地點，包括車房、餐廳及貨倉，共拘捕2名懷疑非法勞工、1名涉嫌聘用非法勞工的僱主、3名逾期逗留人士及1名非法入境者。

入境處發言人說，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。一經定罪，最高刑罰為罰款5萬港元及監禁兩年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。發言人重申，僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行。根據《入境條例》，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，一經定罪，最高可處罰款50萬港元和監禁10年。