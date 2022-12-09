多42處納強檢名單　柴灣已婚警察宿舍上榜

再增42個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案或污水驗出病毒，均被納入強檢名單，政府今日(9日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該個地方的人士，須於明日至後日(10日至11日)期間進行病毒檢測。

另外，政府已在樂富橫頭磡邨宏禮樓旁籃球場(近龍翔道及天馬苑)新增常設的社區檢測站，便利樂富及九龍塘一帶的市民接受檢測。當局明日亦會於深井麗都花園重開臨時流動採樣站，位於葵涌安蔭邨的臨時流動採樣站會延長服務日期至下周日。

污水驗出病毒的地點如下：

1.大圍美松苑麗松閣

2.沙田禾輋邨富和樓

3.沙田禾輋邨協和樓

4.葵涌石籬二邨石榮樓

5.葵涌安蔭邨豐蔭樓

涉及多宗病例的地點如下：

1.東涌迎東邨迎趣樓

2.大埔太和邨安和樓

3.黃大仙天馬苑駿昇閣

4.荃灣海濱花園海濤閣

5.柴灣已婚警察宿舍2座

6.沙田穗禾苑慶安閣

7.觀塘月華街40號萬福大廈

8.屯門富泰邨寧泰樓

9.將軍澳寶盈花園5座

10.將軍澳旭輝臺2座

11.黃大仙下邨(一區)龍澤樓

12.葵涌葵俊苑葵昌閣

13.屯門恒福花園4座

14.深井麗都花園4座

15.將軍澳東港城5座

16.西灣河鯉景灣安明閣

17.沙田希爾頓中心B座

18.茶果嶺麗港城15座

19.青衣藍澄灣5座

20.粉嶺中心F座

21.粉嶺牽晴間1座

22.大角咀君滙港1座

23.元朗雍翠豪園1座

24.沙田晴碧花園1座

25.粉嶺榮福中心1座

26.大角咀富多來新邨富金樓

27.馬鞍山迎海．駿岸6座

28.九龍灣啟業邨啟寧樓

29.馬鞍山海典居5座

30.元朗鳳庭苑茵庭閣

31.何文田皓畋3座

32.北角康澤花園B座

33.紅磡利工街9號悅目

34.馬鞍山天宇海7A座

35.油麻地駿發花園3座

36.鰂魚涌太古城鄱陽閣

37.天水圍嘉湖山莊翠湖居5座