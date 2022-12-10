油街實現新展場啟用　當代藝術呈現傳統中國山水畫

位於北角油街12號的藝術展覽場地「油街實現」有新空間啟用，相關團體邀請年輕的中國美術史學者擔任客席策展人，以當代藝術面貌呈現傳統中國文化。首個展覽「皴──中國山水畫的文化符號」即日起至明年2月5日於油街玻璃屋展出。

香港中文大學文物館的中國書畫主任陳冠男是上述展覽的客席策展人，他邀請了6位本地藝術家，包括黃孝逵、區大為、馮永基、熊海、熊輝和邱榮豐重新演繹中大文物館藏品，各自挑選一件或多件文物館藏品重新創作，演繹他們心中的山水與皴法。

「皴法」是山水畫的重要表現形式，本源於畫家對大自然的觀察，將眼前所見轉為筆下技法，以呈現山石構造、肌理、質感和陰陽向背。由於各地地質不同，山石各異，不同季節、天氣、時間所見亦不同，畫家遂有不同感受和創見，並逐漸發展出各種皴法。上述展覽與中大文物館同步展出的「山川巨構──香港中文大學文物館藏山水畫選」展覽互相呼應，以展現當今山水畫創作的無限可能。觀眾由此能體會中國山水畫長久不衰的魅力，並從中獲得山水與中國藝術文化帶來之片刻寧靜。