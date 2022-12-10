海濱展出期間限定聖誕裝置　維港感受節日氣氛

臨近聖誕節，發展局及海濱事務委員會於7個海濱場地展出「期間限定」聖誕裝置，其中包括在灣仔海濱高11米的巨型華爾滋舞聖誕樹，供市民打卡拍照。同時場內亦將舉辦一系列聖誕歌舞表演和聖誕工作坊，讓市民於維港景色下享受濃厚節日氣氛。

今年的海濱聖誕活動傳承「一個聖誕.一個維港」的理念，以「Your Show Time」為主題串連合共7個海濱場地，包括堅尼地城卑路乍灣海濱長廊、金鐘「The Connector添馬至會展海濱長廊」、灣仔「HarbourChill海濱休閒站」及「水上運動及康樂主題區」、銅鑼灣「活力避風塘主題區」、炮台山「東岸公園主題區」及荃灣海濱長廊。7個海濱場地將搖身一變，化作有聲有色的聖誕表演舞台，讓市民參與其中。

當中備受矚目的包括，灣仔海濱設置的11米高巨型華爾滋舞聖誕樹，伴有音樂盒裝置播放由管弦樂奏出的聖誕歌，充滿浪漫氣氛。而位於堅尼地城卑路乍灣海濱長廊的聖誕樹，則由本地藝術家Messy Desk以流行音樂為主題創作，市民可在聖誕樹下的喇叭音箱通道及多款「音樂小車」遊玩，感受濃厚節日氣氛。