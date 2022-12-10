東方日報A2：侵私隱危國安　YouTube拒刪片

近期接連有大型國際賽事出現港隊選手獲獎或出戰時，大會播錯國歌、涉違國安法的事件。港府早前已向互聯網公司Google嚴正反映，搜尋器將黑暴歌曲以「香港國歌」的介紹呈現，要求該公司移除違例歌曲及將在搜尋器置頂正確結果。但Google一直懶理，該公司近日公布的《資訊公開報告》（Transparency Report），更揭示去年7月至今年6月，港府曾向Google提出33次要求，希望移除涉及違反《港區國安法》、「隱私權和安全性」、誹謗等內容的YouTube影片，涉147項目，但該公司僅移除18%相關影片。有學者直斥有關情況不理想，認為警方及港府應對Google不夠積極，又質疑警方面對跨國企業及外媒有如「無牙老虎」，促港府切勿崇洋媚外，強調國安法有域外條款，當局應據理力爭、嚴正交涉。

根據上述報告，2021年7月至2021年12月期間，Google共收到香港警方兩項要求，希望移除7部涉嫌違反《港區國安法》的YouTube影片。但Google並未移除或限制存取上述7部影片。

而今年1月至6月期間，Google再收到港府31次移除要求，總共涉及147個項目，當中105項涉及「隱私權和安全性」、兩項涉誹謗、兩項涉「國家安全」、一項涉詐欺及37項涉及「所有其他資料」等。然而，Google期內僅移除27個項目，佔整體約18%，當中4項屬移除內容（2.7%）、19項因法律規定而移除（12.9%）、4項因政策規定而移除（2.7%）。

其餘120個未予移除的項目，據報告解釋，17個項目涉「找不到內容」（11.6%）、69個項目則是「資訊不足」（46.9%）、34個項目屬「其他原因」（23.1%），因種種理由而沒採取任何行動。

Google移除率偏低、且擺明不移除7部涉嫌違反《港區國安法》的YouTube影片，本報向警方作進一步查詢時，警方指，採取的任何行動均會按實際情況依法處理。警方在調查各類型案件時，會向有關人士或機構，包括互聯網服務供應商要求提供資料或作出配合，有關要求均按照相關法例、程序及守則行事。各社交媒體平台均設有服務條款，以規限用戶在相關平台上發放的資訊，因此各社交媒體平台應履行其責任防止用戶不適當地使用其平台發放資訊。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強不認同警方不評論個別個案的回應，自黑暴衝突至近期播錯國歌事件，香港面對的問題明顯並非個別事件，但Google方面只是敷衍回應或置若罔聞，他認為，市民對警方執法會有期望，想了解遇上甚麼困難，否則只會令人質疑警方未有盡力，不能以不評論事件輕輕帶過。

他又稱，《港區國安法》無疑可作出全球拘捕，但這些以美國為基地的媒體向來無視香港國安問題，警方在追究上存有一定難度，但認為警方可以向這些公司的香港分部提出嚴正交涉，甚至邀請香港方面的高層返署調查，令他們感到壓力，否則以為「怕咗佢」。

他又指，在殖民時期，政府亦曾檢控報社社長，為何現在不可以對有關外國媒體作出起訴或調查，否則令人感覺警方是「無牙老虎」、「崇洋媚外」，甚至有保護傘。他曾在YouTube搜尋看過有關港獨的影片，部分已下架，他覺得Google是「拖慢嚟做」，有壓力就做多些，所以警方要不斷給予該公司壓力及提出交涉。

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