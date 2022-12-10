會展復辦疫情下首個實體大型國際醫學會議　近400海外專家到訪

隨着新冠病毒殺傷力愈變愈弱，港府亦「碎步式」放寬防疫措施。灣仔會展昨日完成舉辦「第24屆亞太風濕病協會聯盟大會」，是自新冠疫情以來首個於會展舉辦的實體大型國際會議。為期4天的會期共吸引700名專業人士，包括近400名來自海外專家遠赴而來，透過連串演講、工作坊、會議和展示最新醫療科技的展覽，面對面交流有關風濕病學的最新研究成果。

該會議是自新冠疫情至今，於會展中心舉辦的首個實體大型國際會議，是香港會議及展覽業復常的重要一步。自特區政府實施「0+3」入境檢疫安排後，香港會議展覽中心（管理）有限公司（「會展管理公司」）專業團隊與主辦機構一直緊密溝通。除了讓主辦機構第一時間了解政府最新的檢疫和社交距離措施外，亦為他們準備各項專業方案，妥善籌劃活動細節，包括提供指定餐飲區及安排流動檢測車位置，在符合政府防疫要求的前提下，便利出席會議人士。

該會議是亞洲區交流風濕病學領域科學研究和臨床資訊的重要活動，為風濕病學家、內科醫生、骨科醫生、臨床免疫學家、精神科醫生、物理和職業治療師、兒科醫生和研究人員等提供一個分享資訊的平台。