當局修例加快生地變熟地　甯漢豪：無損議會監察及公眾參與

土地房屋問題困擾本港多年，歷屆政府都提出願景，發展局局長甯漢豪今早(10日)在電台節目表示，為加快供應，減少「生地」變成可建屋「熟地」的時間。政府建議修訂6條法例，修例縮短法定程序，同步收地補償和規劃程序，若行政會議批准收地後，隨即可開始收地和發放補償，毋須等待立法會批准撥款。城規制度下省卻在公眾申述後，對相關意見及邀請作進一步整合，與填海、道路刊憲等「睇齊」。

若議員對個別土地開發有意見，她重申毋須等到財委會審批撥款時提出，在早前程序已可阻止，包括反對撥款，相信不會削弱議會的監察功能，市民亦可在程序早期提出意見，提速同時平衡公眾參與，例如某個發展受影響土地業權人、住戶和商戶，目前於改劃城規圖方接觸相關人士，新建議下可讓受影響人士更早提出意見。

另外，政府近年收回30公頃棕地發展，預計到2026年將再收回200公頃棕地，大部分作業者2024年起離場，業權人獲得補償，而營運者則獲得津貼，金額相當搬到多層工廈15個月的租金。政府期望營運者在市場上自行尋找合適用地，若棕地作業者需要到規劃署和地政署申請使用土地，抑或評估環境噪音，當局會加快審批。