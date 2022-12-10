冀申一筆過撥款建簡約公屋　何永賢：填補傳統公屋輪候時間

簡約公屋選址偏遠及成本高，惹來不少質疑，被揶揄「貴夾唔飽」。房屋局長何永賢今早(10日)在電台節目表示，「快」是興建簡約公屋的要素，認為分拆項目撥款的空間不大，冀申請一筆過撥款，令7至8個項目同時進行，而設計及工程將採外判形式，做到提速提效。

簡約公屋將以組裝合成法興建，當局會在標書上要求承建商日後拆卸時，將逐一拆卸原件，研究日後在其他地盤重新組裝。每個項目亦會按需要撰寫合約，要求交通配套不足的地塊加設配套。對於有議員質疑造價過高，何指簡約公屋是以過渡性房屋去推算，與傳統公屋建屋時間及層數不同，形容要「矮嘅同矮比」及「高嘅同高比」，強調估算要謹慎。

何提到，傳統公屋輪候時間長達4至5年，相當於兒童成長的關鍵時期，要填補目前輪候的年期，不希望他們的童年在劏房中渡過。她又指，目前可用作興建公營房屋的土地，已進入不同階段的規劃和興建工程，故簡約公屋的用地未必會用作興建傳統公屋，不過相信部分簡約公屋的地塊可用超過5年。政府每3至4年亦會檢視用地，判斷作短期還是長遠用途。