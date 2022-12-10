將藍隧道及跨灣連接路明早通車　運輸局將設交通大使指揮

將藍隧道及跨灣連接路將於明早(11日)8時正式通車，行政長官李家超今早主持通車儀式。運輸及物流局局長林世雄今日(10日)在網誌表示，新幹道或隧道開通初期往往吸引不少駕駛人士前往「探路」，加上跨灣連接路設單車徑及行人路，預計屆時不少市民到上址踩單車，他指，在將藍隧道及跨灣連接路主要出入口位置會有警員或交通大使，並有適當交通標誌及道路標記，指示駕駛人士、踏單車人士及行人前往隧道或連接路。

他又指，通車初期，運輸署的緊急事故交通協調中心將會啟動，連同土木工程拓展署、警方及公共交通營運商等密切監察交通情況，確保道路交通情況及公共交通服務運作正常。如遇交通擠塞或緊急事故，運輸署緊急事故交通協調中心會按早已準備的應急計劃，實施適當的臨時交通安排，包括封路及或改道，並協調公共交通營運商，盡量減低對公眾的影響。

在將軍澳區內多處位置已加設方向標誌，指示踏單車人士及行人往返跨灣連接路。逢星期六、日及公眾假期均會有醫療輔助隊人員當值服務。警方單車巡邏隊亦會不時於區內進行交通執法行動或宣傳道路安全。