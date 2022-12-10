涉理大突圍暴動　6男女罪成還押12.13判刑

2019年11月有大批示威者「進駐」香港理工大學，並與警方發生激烈衝突。其後警方包圍理大，有不少示威者企圖突圍逃離。其中6人跑至科學館附近時被捕。他們否認暴動罪受審，成為首宗涉及理大內暴動的審訊。6人上月被裁定罪成，押後至今(10日)再訊。區域法院暫委法官黃士翔指，本案引伸至其他暴動，有其嚴重性，聽罷辯方進一步求情陳詞後，押後至12月13日判刑，期間全部被告繼續還押。

5男1女的被告依次是陳俊邦(23歲，醫院運輸服務員)、陳頌欣(19歲，學生，女)、郭添明(22歲，餐廳經理)、羅健洋(18歲，學生)、李日朗(23歲，理大學生)及袁太林(23歲，地盤工)。6人同被控於2019年11月17日至18日，在理大、暢運道與科學館道一帶參與暴動。控方指，首4名被告於案發時均非理大學生，餘下2人分別修讀理大高級文憑及理大專上學院的課程。法官早前裁決時指，理工大學內有完善的配套支持示威者，包括提供飲食、衣物、裝備和武器，明顯是有組織地和有計劃地安排，讓示威者能長期留守在理大校園，裁定理大校園和附近持續發生暴動，而各被告前往理大時，已知道理大內發生暴動，但仍繼續逗留，壯大暴動人群的聲勢，裁定所有被告罪名成立。

控方日前呈交證人口供，提及理大的損毀情況，但重申無意向法庭申請賠償令。據悉，有證人指理大維修費用約3億港元。辯方大律師其後展開進一步求情，其中第3被告代表大律師指，無可否認理大暴動是2019年反修例運動中，其中一宗最嚴重的事件，亦造成漣漪效應，令到其他暴動出現。不過，法庭判刑時應個別考慮被告的角色。案中沒有證據顯示被告有實質暴力行為，冀法庭酌情輕判。第6被告代表大律師指，被告已反省，他是受社交媒體影響犯案。另外，第5被告代表大律師說到，本案發生至今已長達3年，希望法庭會將這延誤考慮在內。控方則表示，案件去年已訂審期，重申檢控方面沒有延誤。

案件編號：DCCC 191,192,195,197,199,202/2021