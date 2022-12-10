教青局指停課會以班級為單位　冀加強學校快測頻率防爆發

澳門新冠疫情未止，接連出現新增染疫個案，當局早前宣布，非高等教育學校須進行師生快測。對於當局對學校停課標準，當地教青局局長龔志明今(10日)表示，澳門現時處於防疫政策轉變優化期，會不斷調整措施，故難以設定標準，只可說要視乎整體疫情變化，與衛生當局研判標準。停課安排上，原則上會以班級為單位，若有一個或數名學生中招，或審視當時疫情，在不影響學校運作情況下，該班級會停課，惟停課時間不會很長。

龔續指，當局已跟學校溝通，並向學校派發抗原檢測包，再由學校把快測包派發予學生。學生需按學校編排，每天每班的2成學生，要在上學前先進行快測，即每名學生一周要做一次快測；12.20紀念日至聖誕等長假期則不用快測。教青局強調，會與衛生局不斷研判，因應疫情加強學校快測頻率或停課，確診學校短期內不會大規模爆發，又指希望盡量不影響居民生活，以免學生大規模停課而影響家長生活，重申要在兩者之間取得平衡。

新冠疫苗接種方面，龔志明表示，隨着澳門防疫政策轉變，多了家長帶兒童打針，周末學童接種日2天有近1,500人預約，不過現時3至11歲學童的接種率為81%，年幼學童更低，只有4至5成；大學生及中學生同樣逾9成。他呼籲家長盡快帶子女打針，當局也會以外展接種、安排專場、跟衛生局合作增加接種點及預約名額等，滿足需求。