立會補選工作大致就緒　選管會稱沿用分時段投票安排

​立法會選舉委員會界別補選將於本月18日舉行，填補4個議員空缺。選舉管理委員會主席陸啟康今日(10日)表示，補選大部分準備工作已經就緒，會繼續沿用過去優化的選舉安排。

當中安排包括於投票站內使用電子選民登記冊系統發票、使用光學標記閲讀機協助選民檢查已填劃的選票，以及利用光學標記閱讀系統輔助點票工作。另外，陸指會為選委會不同的界别劃分5個建議投票時段控制人流和提供特別隊伍安排有需要的選民使用，屆時不超過1500名選委會委員可於上午9時至11時30分到會展投票。

陸亦指明年1月舉行的2023年鄉郊一般選舉，亦採取了一些新安排。其中村代表選舉的投票日由上屆兩日改為一日，於1月8日舉行；而街坊代表選舉的投票日則在1月15日舉行。村代表選舉會首次作出投票兼點票站的安排，在投票結束後將投票站轉為點票站，加快點票流程。

陸強調會進一步研究優化選舉安排，例如探討引入更多資訊科技和簡化選舉流程的可能性，優化措施對象除選民外、亦包括對參選人及票站工作人員的安排，讓日後的選舉更人性化、更高效率。