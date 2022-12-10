政Whats噏：入境處青少年領袖團「力球上進」　今與港超球隊晉峰交流　

香港超級足球聯賽勁旅晉峰，今日(10日)應邀與入境事務處青少年領袖團，於銅鑼灣紀律部隊人員體育及康樂會進行交流，並與入境處足球隊踢咗場友誼賽。今次活動嘅目的，係希望學員與專業球員互動過程中領略刻苦精神、積極面對問題、擴闊視野。

來自約20間學校嘅入境處青少年領袖團，現時學員超過400人，參與嘅學員均為中一至中六的學生。活動中，晉峰球員親自教授學員控球ヽ盤球ヽ傳球ヽ頭球等足球技巧，並分享運動員生涯嘅苦與樂同心路歷程。交流環節結束後，參加領袖團嘅救世軍卜維廉中學派出校隊與晉峰進行友誼賽，更由入境處處長區嘉宏主持開球禮，壓軸仲有入境處足球隊對晉峰友誼賽，氣氛熱烈。

晉峰總教練何信賢表示，好高興率領球隊同入境處青少年領袖團進行足球交流互動，冀培育青少年秉承良好團體精神、廉潔及專業嘅體育態度、以及持守「永不放棄」嘅理念。又指球員喺面對逆境時仍會沉着應戰，保持正面心態，用永不放棄嘅精神去克服困難，鼓勵領袖團學員做人處事同樣可以借鏡。至於球會方面則一直著重青少年發展，為香港足球培育更多年輕球員。