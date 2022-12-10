工展會周末旺場　市民趕辦年貨　嘆社會不景比往年「手緊」

位於銅鑼灣維園的第56屆工展會，今日(10日)迎首個周末，東網記者今午1時許到場巡視，發現場內人頭湧湧，不乏市民攜帶環保袋及購物車入場選購心頭好。有市民表示，因臨近新年，預計會消費千元左右，購入湯包零食等作存貨。有攤檔負責人則預計，生意額會比上年同期升多5%至10%，為工展會預留多一成貨量。

臨近年尾，市民吳先生表示，今次入場主要為添置年貨，大多為海味花菇等食材，認為比平日買更優惠。他又指因社會經濟不景氣，會比往年相對「手緊」，預料消費500港元左右。至於近日本港疫情確診數字攀升至過萬宗，吳先生則擔心展場廁所衞生問題，會避開人流。惟亦有市民表示，疫情持續多時都不能顧慮得太多，入場人士蕭先生認為「出得街就唔會太擔心」。

售賣藥材湯包的攤檔負責人崔先生則表示，今屆工展會為近年來最接近農曆新年假期的一屆，展望今年生意額能上升5%至10%，不擔心受疫情影響，已為熱銷貨品預多一成貨量。而負責代理台灣進口食品的商戶負責人蔡先生就預計，今年生意額可多25%，因適逢聖誕節及元旦假期，已預多三成貨量供市民選購。