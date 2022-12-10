上兩月多26人針後懷疑面癱　無人接種疫苗後兩周內亡

新冠疫苗接種計劃開展至今接近2年，惟疫苗成效存疑。衞生署今日(10日)更新疫苗安全監察報告，今年10至11月無人離世前14天內曾打針，至今也未曾發現任何死亡個案跟打針有因果關係。另外，上兩個月共有26人針後懷疑面癱；4人針後疑現心肌炎或心包炎；以及2人針後懷疑吉．巴氏綜合症。衞生署早前已表示，由2023年開始，相關報告將會每3個月更新。

衞生署於本年10月1日至11月30日期間，接獲91宗針後出現異常的報告，其中33宗涉及住院治療，當中29宗為醫管局呈報的個案，涉及13男20女，年齡介乎9至91歲。在醫管局呈報的個案中，超過3分1屬於「事故發生，病人沒有持續損傷」或「輕微損傷」，最主要的症狀包括胸痛、咳嗽、發燒及面部肌肉無力。

於此段期間，另有26人針後懷疑面癱，其中一宗個案與打針無關、8宗個案需要更多臨床資料才能作總結，其餘17宗個案涉及5男12女，年齡介乎14至76歲，當中打科興及復必泰疫苗的人數相若。至於接種後懷疑患心肌炎或心包炎的個案則有4宗，其中1宗個案需要更多臨床資料才能作總結，其餘3宗個案涉及3名男子，年齡介乎14至17歲，均曾打復必泰。截至今年11月30日，累計有233人針後14日內懷疑出現心肌炎或心包炎。

同期間，衞生署接獲2宗針後出現懷疑吉．巴氏綜合症的報告，該2宗個案分別涉及1名55歲男子，他在接種科興疫苗22天後出現面部肌肉無力，以及1名3歲女童，她在接種科興疫苗後當天出現上眼瞼下垂。兩人經治療後已出院。吉．巴氏綜合症是一種罕見的神經系統疾病，會引致癱瘓，甚至呼吸困難，大部分患者都能完全康復，不過一些患者會持續乏力。該病可在多種的傳染病感染後出現，例如流感。