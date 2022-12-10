今增14377宗確診 輸入佔698宗 另多21患者離世

本港新冠疫情漸趨穩定。衞生署衞生防護中心公布，今日(10日)本港新增14,377宗確診個案，包括13,679宗本地個案，以及698宗輸入個案。醫管局則新增21宗確診病人在公立醫院離世，第5波截至目前累計10,722名新冠死者。另外，本地個案中，添3宗XBB、1宗BF.7及3宗BQ.1.1亞系個案。

衞生署表示，截至今日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現226宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、13宗BF.7及38宗BQ.1.1亞系個案，另累計發現123宗XBB、18宗XBD、1宗BA.2.75.2、6宗BF.7及143宗BQ.1.1本地亞系個案。

院舍方面，新增35間院舍出現個案；涉及24間安老院舍及11間殘疾院舍，共有47名院友及5名職員染疫，故有73名院友列為密切接觸者，需要接受檢疫。學校方面，因為今天是假期，沒有新增呈報個案；但有25間學校因疑涉及傳播，個別班別要停課一周。