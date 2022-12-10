政Whats噏：鄧家彪陳沛良設辦事處　舞獅表演鑼鼓喧天

本屆立法會就快運作一年，估唔到仲有議員「孖頭」開設地區辦事處。講緊嘅就係議員鄧家彪同埋議員陳沛良喇，佢哋喺秀茂坪邨嘅地區辦事處今日(10日)開幕，當然唔少得一眾官員、議員撐場，現場仲有舞獅表演添！

開幕禮上，陳沛良率先致詞，話同鄧家彪理念一致、一拍即合，自己雖然唔係地區直選議員，但會繼續同工會、社團喺地區前線服務。獲邀出席嘅財政司副司長黃偉綸就表示，好早就認識鄧家彪，雖則之前鄧嘅政治生涯起起落落，但依家入番立法會，都為佢感到高興。至於陳沛良，黃就話兩人認識唔係好深，但皆因陳係保險背景，而黃係負責財經事務嘅官員，所以陳都算係佢嘅「老闆」咁話啦。

另外，黃偉綸仲趁機宣傳簡約公屋。佢話傳統公屋最少要起5年，但問題係呢幾年唔夠公屋單位，而將簡易公屋估算成本同傳統公屋相比，係唔恰當，認為連同配套計算，簡易公屋造價物超所值。形容蘋果唔可以同橙比較，如果蘋果同蘋果比較，簡約公屋與過渡房屋，佢哋價錢相若。簡約公屋仲有有電梯，有抽氣扇、熱水爐等，市民唔使因為要安裝設施花費時間。又揚言之後幾年公屋落成數目會倍數增長，向在場嘅市民寫包單，話「你信我，我非常熟悉！」