內地男轉機遇電騙　留網吧不能聯絡家人　騙徒扮綁匪勒索雙親70萬

警方昨日(9日)晚上接獲報案，指一名20歲內地男子懷疑來港待轉機期間被人綁架，綁匪要求他的父母支付70萬港元贖金。案件懷疑涉及綁架，西九龍總區重案組隨即接手調查。

探員經深入調查後，發現該名20歲內地男子昨日下午約4時30分，在佐敦一間酒店退房後到旺角區一帶自由行走。經過接近20小時的追蹤，警方今日(10日)下午約2時在旺角區尋回該名內地男子。他並沒有受傷。案中的內地男子及其家人沒有損失。

經調查後，警方相信事件為一宗電話騙案。該名內地男子早前接獲自稱香港政府職員的來電，指他違反防疫規例。其後，對方轉駁到一名自稱內地執法人員的男子，指其涉及一宗內地刑事案件，並要求他支付保證金。期間，騙徒要求內地男子交出其微信帳號詳情，並找一間網吧通宵逗留，以及不能與家人聯絡。

據了解，事主為一名留學澳洲的學生，本月初經香港轉機返四川成都遇上騙徒。事主抵港開通一張電話預付卡上網，隨即收到自稱「衞生署衞生防護中心」人員及「內地公安」騙徒來電，指他違反隔離令、涉及洗黑錢罪行而恐嚇他交出個人、銀行戶口等資料，幸好他無支付任何金錢。今日警員在旺角尋獲他時，他仍不相信警員的身份，直至被帶回警署兼與父母聯絡後，才知道自己遇上騙徒。