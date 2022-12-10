增49處納強檢名單　包括西九龍紀律部隊宿舍

再增49個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案或污水驗出病毒，均被納入強檢名單，政府今日(10日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該個地方的人士，須於明日至後日(11日至12日)期間進行病毒檢測。

涉及多宗病例的地點如下：

1.將軍澳維景灣畔12座

2.大埔太和邨麗和樓

3.葵涌雍雅軒1座

4.大角咀西九龍紀律部隊宿舍1座

5.北角栢景臺2座

6.銅鑼灣告士打道275號海都大廈

7.元朗新時代廣場5座

8.大埔大埔中心6座

9.馬鞍山聽濤雅苑8座

10.鰂魚涌南豐新邨9座

11.上水順欣花園1座

12.黃大仙消防處黃大仙員佐級已婚人員宿舍A座

13.鰂魚涌英皇道1048號益發大廈

14.屯門聚康山莊2座

15.上水上水中心1座

16.何文田欣圖軒4座

17.牛池灣新麗花園C座

18.沙田沙田第一城19座

19.沙田沙田中心安寧大廈

20.上水皇府山1座

21.荃灣豪景花園麗晶閣

22.屯門恒順園8座

23.元朗蝶翠峰5座

24.何文田萬基大廈E-H座

25.沙田愉城苑城榮閣

26.沙田沙田第一城35座

27.沙田花園城雅碧苑

28.香港仔香港仔中心海龍閣

29.何文田何文田邨靜文樓

30.粉嶺碧湖花園6座

31.九龍塘廣播道8號翠華園

32.屯門冠峰園5座

33.深水埗怡閣苑怡欣閣

34.粉嶺欣翠花園3座

35.石塘咀龍暉花園1座

36.屯門兆安苑定賢閣

37.新蒲崗康強洋樓A座

38.觀塘順緻苑順美閣

39.馬鞍山雅典居6座

40.荃灣東亞花園長發樓

41.荃灣東亞花園大發樓

42.荔枝角美孚新邨2期吉利徑2-4號

污水驗出病毒的地點如下：

1.沙田駿洋邨駿山樓

2. 牛池灣彩雲(二)邨豐澤樓

3. 觀塘順利邨利明樓

4. 沙田禾輋邨泰和樓

5. 九龍灣麗晶花園1及2座

6. 大埔富亨邨亨翠樓

7. 大圍美城苑暉城閣