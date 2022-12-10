增49處納強檢名單 包括西九龍紀律部隊宿舍
2022年12月10日 19:18
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再增49個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案或污水驗出病毒，均被納入強檢名單，政府今日(10日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該個地方的人士，須於明日至後日(11日至12日)期間進行病毒檢測。
涉及多宗病例的地點如下：
1.將軍澳維景灣畔12座
2.大埔太和邨麗和樓
3.葵涌雍雅軒1座
4.大角咀西九龍紀律部隊宿舍1座
5.北角栢景臺2座
6.銅鑼灣告士打道275號海都大廈
7.元朗新時代廣場5座
8.大埔大埔中心6座
9.馬鞍山聽濤雅苑8座
10.鰂魚涌南豐新邨9座
11.上水順欣花園1座
12.黃大仙消防處黃大仙員佐級已婚人員宿舍A座
13.鰂魚涌英皇道1048號益發大廈
14.屯門聚康山莊2座
15.上水上水中心1座
16.何文田欣圖軒4座
17.牛池灣新麗花園C座
18.沙田沙田第一城19座
19.沙田沙田中心安寧大廈
20.上水皇府山1座
21.荃灣豪景花園麗晶閣
22.屯門恒順園8座
23.元朗蝶翠峰5座
24.何文田萬基大廈E-H座
25.沙田愉城苑城榮閣
26.沙田沙田第一城35座
27.沙田花園城雅碧苑
28.香港仔香港仔中心海龍閣
29.何文田何文田邨靜文樓
30.粉嶺碧湖花園6座
31.九龍塘廣播道8號翠華園
32.屯門冠峰園5座
33.深水埗怡閣苑怡欣閣
34.粉嶺欣翠花園3座
35.石塘咀龍暉花園1座
36.屯門兆安苑定賢閣
37.新蒲崗康強洋樓A座
38.觀塘順緻苑順美閣
39.馬鞍山雅典居6座
40.荃灣東亞花園長發樓
41.荃灣東亞花園大發樓
42.荔枝角美孚新邨2期吉利徑2-4號
污水驗出病毒的地點如下：
1.沙田駿洋邨駿山樓
2. 牛池灣彩雲(二)邨豐澤樓
3. 觀塘順利邨利明樓
4. 沙田禾輋邨泰和樓
5. 九龍灣麗晶花園1及2座
6. 大埔富亨邨亨翠樓
7. 大圍美城苑暉城閣
《香港疫慌》專頁:http://hk.on.cc/fea/hkdisease