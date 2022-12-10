醫管局更新公立醫院應對疫情指引　僅篩查特定病人

為確保公立醫院病床、資源及人手足夠，應對疫新冠肺炎情及冬季服務高峰期額外服務需求等，醫院管理局今日(10日)公布，決定更新公立醫院應對疫情控制措施。包括只會替較高風險或抵抗力較弱病人進行入院篩查，其他病人則按需要安排檢測。

新措施生效後，急症室及普通科門診會繼續為有需要病人安排檢測，醫生可按病人臨床情況決定安排核酸檢測抑或快速抗原測試，藉此加強檢測效率。公立醫院會則按確診病人臨床情況，安排在不同病房接受隔離，包括經加裝合適感染控制設施普通病房，有關病人及醫護人員需遵守既定感染控制措施及佩戴合適個人防護裝備。

此外，公立醫院亦會跟隨政府最新確診病人及密切接觸者隔離及檢疫安排，醫生會按臨床情況安排合適病人出院。醫管局強調醫生會繼續採取審慎態度，確保院舍病人病情不具傳染性才可返回院舍。至於病人及訪客出入醫院時，需遵守相關感染控制措施，有關措施會盡量簡化，方便病人及訪客出入醫院。

對此，呼吸系統科專科醫生梁子超認為，醫管局容許確診病人與非新冠病人同住在一個病房，一定有傳播風險。他指現時80歲以上長者仍有三成未曾接種疫苗，且疫情大規模爆發僅持續一年，許多市民可能仍未接觸過病毒，強調當局有需要把確診患者單獨放在病房，以免傳染其他易感染者，亦不應迷信設立高效濾網（HEPA）過濾裝置就可減低傳播風險。