翠林邨1.7億大維修爭議　業主大會爆假簽名　現先人授權

將軍澳翠林邨1.7億港元的大維修爭議持續多月，爆出假授權醜聞。關注大維修爭議團體翠林邨是我家今日（10日）舉行記者會表示，上月2日法團在八號風球的情況下仍堅持舉行特別業主大會，期間有多名居民親身到場後揭發被假冒授權，更出現「先人授權」亂象；而大會舉行當日的獲授權數逾2,000戶，但實際出席會議估計僅約150人。翠家認為，該次大會出現許多冒簽授權情況，建議業主日後應親身出席大會，並將於本月17日集體報案，要求政府部門介入。

翠家表示，據法團公布，特別業主大會接獲2,232戶授權，比1月換屆大會和8月周年大會多逾6成至1倍；而翠家截至9日接獲的問題授權個案更多達1,036戶；當日共有224戶授權翠家投票，但翠家僅獲得70戶單位選票。而問題授權書大多為冒簽，包括有同一戶出現三張授權書及「先人授權」等問題，其中「先人授權」在邨內出現多達10至20多宗。

法團將在本月21日於西貢大會堂再次舉行大會，翠家呼籲業主親身出席大會，或簽署新的授權書，又建議業主將授權書交予翠家逐一紀錄再統一遞交。翠家又指，將會在本月17日集體報案，要求政府部門介入，並派員監察本月19日授權書截止後管理處點算工作。