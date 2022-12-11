珊瑚礁普查結果出爐　物種多樣性維持高水平

漁農自然護理署公布今年的香港珊瑚礁普查結果，發現整體珊瑚健康狀況良好，物種多樣性維持於高水平。普查於今年6月展開，為期5個月，涵蓋33個東部水域最多珊瑚生長的地方，當中15個普查地點錄得超過50%的珊瑚覆蓋率，其中橋咀洲北的珊瑚覆蓋率最高，達74.3%。

普查範圍包括多個具重要生態價值的地點，由北面的東平洲伸延至南面的果洲群島。在33個普查地點中，9個位於海岸公園，包括海下灣海岸公園、印洲塘海岸公園及東平洲海岸公園。而各個地點錄得的珊瑚覆蓋範圍由8.8%至74.3%不等，其中有15個地點錄得超過50%的珊瑚覆蓋率，當中5個位於海岸公園，而珊瑚覆蓋率最高的是橋咀洲北，達74.3%。

參加普查的義務潛水隊亦在19個評估地點進行「珊瑚檢視」，透過特定的珊瑚健康監察表找出珊瑚色素的濃度，評估其健康狀況。本年的珊瑚色素平均指數為4.06，結果與去年4.15相若，遠高於一般平均值3，顯示整體珊瑚健康狀況良好。漁護署指出，今年夏季在13個普查地點曾錄得珊瑚白化現象，但隨着11月海水水溫下降，大部分曾錄得白化的珊瑚已大致恢復健康。而所有普查地點均沒有破壞性捕魚作業痕迹，惟於9個地點發現有棄置魚網，影響程度屬輕微，漁護署將安排承辦商清理。