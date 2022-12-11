議員：版權豁免應衡量商業得益刊登權

《2022年版權（修訂）條例草案》（《條例草案》）在12月7日獲立法會三讀通過，修訂建議涵蓋的5個範疇，包括傳播權利、刑事法律責任、經修訂和新增的版權豁免、安全港及民事案件的額外損害賠償，當中的「 經修訂和新增的版權豁免」範圍，提到新增為戲仿、諷刺、營造滑稽及模仿；評論時事，以及引用版權作品三大類別之目的而使用版權作品提供版權豁免，議員表示獲豁免者，最重要是視乎有否商業得益以及獲版權擁有者允許刊登，並批評外國的社交媒體存在不公平對待。

議員葛珮帆表示，不論戲仿、諷刺及時事評論等表達方式，當引用他人的相片或影片時，首要視乎有否私人得益，以YouTube為例，頻道擁有人發布的作品可以獲廣告分成，愈多人看，分成愈多，若內容涉引用他人作品，要考慮有否獲對方允許、給予版權費或標明來源等，若沒有，就等同侵權，不獲豁免範圍。她認為，媒體的「行規」若引用其他媒體相片，亦有標明來自甚麼機構。

對於難以追究身在海外的侵權者，她續指，法律並非萬能，以港府通緝的許智峯為例，他一日不回香港，港府亦無計可施，但並不代表版權擁有人消極應對，可以透過民事追討及不斷向YouTube投訴，要求跟進，而YouTube亦有責任保障版權人利益。她批評，這些來自美國的社交媒體是存在不公平對待，曾有市民反映投訴有關網站上載黑暴影片，遲遲不獲處理；相反，涉及建制的影片，遇有投訴即很快被下架。