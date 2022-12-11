YouTube誨淫誨盜荼毒青少　東方跨部門舉報

網上不良資訊氾濫成災，荼毒兒童及青少年，東方傳媒機構（下稱「東方」）早已報道揭露有關事實，例如醜聞不斷的Google旗下影片分享網站YouTube，就充斥大量涉及色情、暴力、血腥等影片，極盡誨淫誨盜。東方曾致函多個部門包括警務處及電影、報刊及物品管理辦事處作出檢舉及投訴。

缺乏監管的YouTube充斥色情影片，只要在YouTube搜尋器輸入「Sex」、「三級片」等特定字眼，便會出現大量包含裸露、色情成分的影片，平台上甚至可找到儼如「召妓指南」的影片。至於涉及黑社會和暴力的影片同樣欠篩查，例如街頭「開片」大亂鬥網上任睇，有關平台並無將該些影片下架，宣揚暴力，影響兒童心智。

即使YouTube明知有關片段含有色情成分，只會提示該內容涉及色情，詢問觀看者是否滿18歲及同意觀看，使用者只要登入一個成人帳號，即暢通無阻地進入相關影片網址，即使有關人士是未成年兒童，亦無阻其觀看。就算電腦已安裝過濾軟件，可過濾大部分色情網站的公司及學校，但因YouTube本身並非色情網站，該些過濾軟件亦無法完全過濾相關影片內的色情資訊。

另外，恃着其伺服器設於海外，YouTube更屢被揭網上侵權。東方發現近3年多以來，不時YouTube頻道對東方侵權及誹謗，包括偷圖、盜用東方的網頁內容及影片等，情況一直未見收斂。