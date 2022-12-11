YouTube縱容侵權無底線　部門執法無改善

東方傳媒機構（下稱「東方」）多年來多次遭人公然盜用影片，然後放上美國Google旗下影片分享網站YouTube，搶人眼球觀看，藉此為個人頻道賺取人氣及廣告分紅，該等頻道行徑有如鼠竊狗偷，無視東方記者專業賣力採訪精神外，亦視法律如無物，他們自恃身處海外，本港執法機構難以追究，但是「犯東方者，實捉到你」，東方將繼續透過法律途徑追究到底及向海關舉報。有學者表示受害人向部門舉報後仍未能堵塞漏洞，甚至不了了之，質疑未能充分保護納稅人。

其中，以反中亂港著稱、涉及多宗國安案件的YouTube頻道「升旗易得道」，曾於去年12月9日未經同意下，公然盜用東方採訪女嬰與菲傭被綁架案直擊警方「救參」之獨家圖片，東方記者發現該頻道仍未將有關圖片下架，更將圖片放在當眼位置，該影片吸引近3萬人次觀看，視頻創作講求聲畫配合，該頻道盜用東方圖片後呃點擊率，行徑卑劣，無法無天。

另外，一個由「mary chan」開設的YouTube頻道，由今年2月開設，計算至10月底，粗略上載數百條影片，總觀看次數約2.5萬次，每條影片只有數秒至約20秒，沒有旁白及字幕，所盜用影片包括東網或其他網頁的新聞圖片。當中，在今年10月21日，東網報道的「獨家直擊：錦田公路撞車斬人 法拉利2男浴血車廂」，亦遭到該頻道在翌日盜用，片長15秒，就連標題亦一模一樣，影片內更盜用了東網6張圖片，圖片亦清楚顯示東網水印，並寫有「獨家圖片」，經東方主動舉報後，發現該頻道已將大部分影片下架，現時只剩下5條影片，可見該類鼠輩頻道「唔發火當病貓」。

今年的4月8日，東方網頁刊出以「國際樞紐變孤島 航空業窮途末路」及「男子假扮泰達幣賣家騙財80萬 潛逃6日終落網」為題的報道，一名YouTuber同日公然將有關報道的網頁內容，融入其製作的影片內，成為其「晨早新聞報道」一部分。其所上載的影片片長為30分18秒，卻有約20分鐘是涉嫌盜用東方的網頁內容，甚至「原汁原味」讀出報道的內容，非常離譜。東方在本地傳媒業手執牛耳多年，遭肆意盜用的報道及獨家新聞不計其數，即使東方及後發出律師信警告，惟對方最終仍無動於衷。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指出，網上侵權情況猖獗，傳媒正當及辛苦採訪得到的材料，視為知識產權，應受到保障，若被侵權盜用，甚至變為其個人賺錢工具，受害人應據理力爭維權，包括向執法部門舉報或透過法律途徑追討，但事實上，執法力度不逮，侵權影片仍肆意放上此等網紅(KOL)的個人頻道，呃Like呃分紅，他認為部門不能讓舉報不了了之，亦質疑本港法例未能充分保護納稅人及知識產權。

海關回覆指，去年至今年11月共偵破40宗網上盜版及科技罪行案件，並向多個網上平台要求跟進共86宗涉及懷疑侵權的網上專頁或連結等的相關投訴，當中85宗的侵權內容已經下架。發言人表示，當發現懷疑侵權的活動或接獲相關舉報，海關會迅速採取適當執法行動，即使有關平台處於海外，海關亦會積極跟進，並把個案轉介國際刑警組織或相關境外執法機構共同跟進。