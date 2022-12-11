東方日報A1：違契謀利難逃法眼　黎智英再判監5年9月

壹傳媒黎智英與壹傳媒集團行政總監黃偉強，涉嫌隱瞞業主香港科技園公司，違反租契使用價值5.16億元的將軍澳工業邨地段，令與黎智英相關的公司獲得租金利益，兩人因而被控欺詐罪。案件早前在區院經審訊後，二人同被裁定罪成，並於昨日接受判刑。涉及兩項欺詐罪的黎智英被判囚5年9個月、罰款200萬元及被頒令取消擔任公司管理層等資格8年；涉及一罪的黃偉強則判囚21個月。法官陳廣池指兩人均沒有悔意，更直斥黎智英利用傳媒機構作為「保護傘」行事，使科技園及執法機構不敢貿然行事，為案中加重刑責因素；此外，法庭雖接納黃偉強在案中沒有個人得益，但他作為涉案公司的行政部主管，聽取上司及黎的指示行事，可謂助紂為虐執行詐騙行為。

法官在判刑後提及，科技園作為政府工業邨土地政策執行者，理應善用法例賦予的權利打擊違規者。惟科技園在本案中卻「反主為客」，拱手相讓權利，在承租人的指使及督導下巡查，甚至不盡不實地撰寫巡查報告，明顯是黎智英作為傳媒大亨的身份，令科技園投鼠忌器。法官認為科技園「以和為貴」的態度有其改善的地方。法官又指法律面前，人人平等，高官權貴亦須遵守同一套法律。一個傳媒大亨，掌握作為第4權的傳媒機構，不代表他不會犯法，亦不能指對他作出檢控便是攻擊新聞自由。法官強調本案純粹是一宗簡單的欺詐案件，不應被扣上政治帽子，這對控辯雙方及社會均不公平。

本案被告依次是黎智英（75歲）和黃偉強（61歲），兩人同被控一項欺詐罪，黎則再獨自面對多一項欺詐罪，控罪指兩人分別於1998年至2020年間，向業主香港科技園公司隱瞞，非按照租契附表等使用將軍澳工業邨駿盈街8號的處所。剛於上周四在獄中度過75歲生日的黎智英，昨聞判後表現平靜，其妻女亦有到庭旁聽；庭上亦提及黎就早前數宗涉及未經批准集結的案件而共被判囚20個月，在赤柱監獄收監的他已服畢有關刑期，並正就其中兩宗案提出上訴。而黎由囚車押送到庭期間，高院大樓一帶大批警方荷槍實彈嚴陣戒備。

法官判刑時指，本案的犯案手法雖不複雜，但嚴重性並不輕，不但涉及多人參與，把事件隱瞞，某程度上是明目張膽地犯案，這種欺詐行為對科技園政策措施受到打擊，濫用政府批出的低廉土地，令承租人「自肥」或自我方便。涉案佔用處所的力高顧問有限公司（力高）雖所佔用地方不大，但本案涉及一間大機構，「一間在傳媒界頗有聲名的報章機構的庇護下發生」，案件的惡劣性便有所不同。

法官認為黎智英在案中有其重要角色，黎或日理萬機，但不應以此作為抗辯理由，否則簽署承諾或法定聲明等的措施便形同虛設。而案中有6項加刑因素，包括控罪橫跨約17年，力高在雙方簽訂正式租契前已搬進涉案處所，並得到一定的租金優惠及免被迫遷等無形利益；力高作為黎私人公司，相關安排使稅務上可享優惠，對黎有私人利益。且黎利用傳媒機構的「保護傘」下行事，在這保護傘下，令科技園不敢貿然行事。事實上除力高外，事件曝光後亦有逾10間公司忽然從涉案處所搬走，但法庭只會基於控罪範圍量刑。案件涉及多人犯事，屬於有計劃、有組織及年代久遠的欺詐行為，且承租人並沒把力高放在公司大堂水牌位置，亦沒有告知科技園的巡查人員，使事件未被發現。法官最後將黎判囚5年9個月，並據有關條例，下令取消黎擔任公司管理層等資格8年，及在計算力高租金差額得益後，令黎罰款200萬元，須於3個月內繳付，否則加監12個月。

法官續指黃偉強身為行政部主管，對涉案處所很多事均親力親為及高度參與，對於力高的搬遷過程亦有參與其中，並非單一事件。黃並沒有悔意，認為這是上司的錯，而非其責任。法官指黃的角色雖並非最重，但仍是欺詐行為的一分子，且忠於黎及積極參與，其個人情況縱然令人對他有不少同情及感慨，但法庭須平衡公眾利益，量刑時要反映案件嚴重性，以示懲罰及阻嚇，在考慮其疾患等情況後，判黃入獄21個月。

兩名被告的判刑已處理，但本案還有後續事宜，當中被分案處理及獲免予起訴的前同案被告，即壹傳媒前營運總裁兼財務總裁周達權，他在本案出庭作供頂證黎，周的案件押後明年3月13日，以待黎另涉及的高院國安法案件審結後再提訊。另外控方擬就黎於本案欺詐行為的得益申請沒收令，該申請押後至明年1月27日處理。

案件編號：DCCC 349/2021

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