東方民調：周邊地區拚旅遊振經濟　港疫規流於形式解禁未見出路

多位專家力指新冠已成風土病，無可能完全絕迹。大部分國家及地區早就開放門禁，力拚旅遊業振興經濟。惟港府繼續擠牙膏式放寬防疫措施，香港復常路上畏首畏尾。本港防疫政策嚴苛，抗疫無了期，經濟一潭死水，市民收入減少、資產蒸發，面對經濟危機，政府仍沒有清晰復常路線圖。有議員促政府果斷復常，挽救香港瀕死的經濟；專家亦提到，不少防疫措施的防疫功能已微乎其微，應該取消。

有議員批評現時的防疫政策絕非精準，包括口罩令，近3年高規格防疫下，疫情並無消退；亦有意見指港人的疫苗接種率位列世界前端，最近接種3針的人口比例亦超過新加坡及台灣等地，但新加坡早在今年3月已解除戶外口罩令，台灣本月亦放寬戶外不再強制戴口罩，香港應研究是否保留多項應對疫情高峰的措施。

政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌曾提到，本港社區已有混合免疫保護，許多國家或城市，在接種率高及多人曾感染的情況下對外開放，他認為香港要急起直追，否則民生和經濟活動均受影響。他又認為，「安心出行」是疫情早期時方便追蹤社區傳播個案，但病毒已植根社區，除了醫院、學校或院舍爆發外，一般個案很少再做追蹤，因此可以取消。由於不少確診人士或密切接觸者都會居家隔離，環境樣本如污水自然會受到污染，所以他認為繼續強制檢測的作用不大。

港大感染及傳染病中心總監何栢良亦稱，政府應大幅度放寬防疫措施，現時多項防疫措施的防疫功能已微乎其微，甚至流於「形式主義」，當局不應再「碎步式」放寬。像進入場所前要掃「安心出行」便應該取消，同時抵港人士要持「黃碼」和抵港後要接受檢測的要求亦可取消，甚至現時的強檢安排亦可以優化。呼吸系統科專科醫生梁子超早前則指，禁聚令已名存實亡，假期時商場、鬧市人頭湧湧，考慮到社會復常，同樣可取消有關措施。