東方民調：強檢掃碼擾民　港府政策失焦　百業陷困

本港新冠疫情邁向3周年，政府先後推出多項嚴苛防疫措施，包括晚市禁堂食令市民無啖好食，日日圍封強檢，部分擾民措施如口罩令、污水強檢、疫苗通行證等仍然繼續。「東方傳媒民意調查」結果顯示，大部分受訪者坦言，抗疫期間最大影響是家庭團聚及社交關係，而高峰期有病人露宿醫院門外治療，以及殮房屍疊屍慘況最令人心痛。受訪者批評政府防疫政策張弛無道及煩瑣，例如安心出行及疫苗通行證成效低兼擾民，促請政府果斷復常救經濟，期望盡快中港通關。

港府防疫政策「五花八門」，惟抗疫手法僵化，措施不到位反而造成擾民，市民身心飽受折磨。疫情爆發初期，市民經歷搶口罩、搶廁紙、搶物資亂象。第5波的浩劫更記憶猶新，高峰期間病患排山倒海撲向公立醫院，逼爆急症室、病房及走廊，病人在露天地方接受診治，市民為求自保瘋搶藥物。嚴苛社交距離措施影響市民日常，晚市禁堂食、多個處所被勒令關閉，百業停頓令打工仔丟飯碗。政府大規模圍封檢測卻安排混亂，市民曾嘗天寒地凍冒雨在檢測站排隊數句鐘滋味。為防疫而設的「安心出行」更被質疑成效低，長期擾民。

「東方傳媒民意調查」於近日以手機東網APP成功訪問563名18歲或以上市民，結果顯示，對於本港爆發疫情以來有不少亂象，39%受訪者稱最不滿是病人要露宿公院門外或殮房屍疊屍；28%指出安心出行或疫苗通行證擾民；12%認為是搶口罩、物資藥物；9%最不滿晚市禁堂食；7%稱是大排長龍做檢測。抗疫近3年，37%受訪者認為最大影響是家庭團聚或社交關係；29%指感到焦慮或抑鬱或精神壓力；22%稱失業或收入減少；6%指健康受損。政府先後推出多項防疫措施，30%受訪者批評政策張弛無道成效低；29%斥防疫欠精準；25%轟當局藥石亂投。

對於政府實施「團進團出」圖吸引旅客救經濟，惟反應冷淡，39%受訪者表示，政府應果斷復常救經濟；32%斥難切合業界需要，救市無望；17%批評要求嚴格欠吸引力。不少國家及地區已採取較寬鬆防疫政策，對港府嚴守多項措施，37%受訪者直斥港防疫措施煩瑣令人卻步；32%認為會削弱港競爭力；15%憂過度防疫埋隱患。對於香港的復常之路，41%受訪者期望盡快中港通關；36%批評政府無路線圖，未見曙光；17%斥擠牙膏式放寬，復常進度慢。