醫管局採購內地口罩　有異味附蟲屍　須停用更換

近日有醫護人員在網上爆料，指醫院管理局開始採購內地口罩，有醫院職員使用相關口罩時聞到異味，更有疑似昆蟲屍體在口罩面上；包裝的左下角也標示一種名為「環氧乙烷」的有毒致癌物質，衞生及安全性存疑。醫管局回覆東網時表示，已暫停使用該批口罩，受影響的醫院聯網亦會安排使用其他品牌口罩。

自稱是在「大西北」醫院上班的職員，在網上匿名爆料，表示以上批次的口罩有問題，不但有異味，且在罩上驚見昆蟲屍體。涉事口罩除了供職員使用外，據悉也會提供病人使用。該名「中招」職員質疑當局的採購部未有查證口罩是否通過品質檢測，以及其含菌量是否超標等要求，懷疑當中涉及人為疏忽，漠視病人及員工安全，希望醫管局正視問題。

醫管局指，今年初採購該批外科口罩時，已要求供應商提供產品資料、醫療器械註冊及生產證明、檢測報告證明等，以證明相關產品符合感染控制要求個人防護裝備的標準及規格。今年年中收貨時，曾派出感染控制組專家根據既定標準和供應商提供的產品資料，抽檢有關口罩以確保符合要求。直至10月，局方將部分口罩分發予新界西和九龍西醫院聯網存倉及使用。

該局承認近日接獲員工相關投訴，並隨即跟進；該局亦向供應商查詢後，獲回覆指，「環氧乙烷滅菌」是醫用外科口罩製造行業的標準滅菌程序，亦符合相關標準的規定，經處理後殘留量低於標準限值以下，故不會對人體有影響。另外，根據生產商的檢測報告，該口罩對非油性顆粒的過濾效率(PFE)超過97%，符合相關標準規定的PFE>30%。