屋宇署批准重建　團體促業主保留90年轉角唐樓

屬於二級歷史建築、位於青山道301及303號的一幢近90年歷史的弧形轉角唐樓將重建，屋宇署已批準該唐樓重建為22層樓高住宅大廈，但發展計劃是保留或清拆唐樓仍沒有消息。有保育人士希望業主在發展住宅之時也保育這座珍貴且罕有的唐樓，團體認為本港雖設有歷史建築評級制度，但評級機制也沒能保護特色建築，揶揄有關制度淪為「紙老虎」。

根據屋宇署今年8月份的《資料月報》，位於深水埗青山道301及303號、青山道291及293號地段，由發展人提交的新建樓宇圖則已獲批，未來將會改建成22層高、底座設3層帶有娛樂及商業設施的住宅公寓，事件引起關注團體擔心弧形轉角唐樓或有機會遭清拆。

關注團體考城學舍創辦人何尚衡表示，暫未得知唐樓會否被保留，因該地段範圍較大，發展商若僅在部分位置建大樓，旁邊仍保存該唐樓並進行翻新修繕或改裝等，則珍貴的戰前唐樓仍可得以保存。全民保育行動發言人袁智仁形容，該幢弧形轉角唐樓極為罕有珍貴，若業主堅決清拆改建，實在非常可惜。袁又指，政府應主動承擔推動保育的角色，他批評本港歷史建築評級制度如「紙老虎」。

這幢弧形轉角唐樓建於1933年，沿用「下舖上居」的特色，近年其上層被分間成劏房出租。今年2月，青山道曾發生火警，該唐樓亦受影響，牆身一度被燻黑，現時已重新油漆回復原狀。