西九龍打擊車輛罪行拘12人　包括假難民通緝犯

西九龍警察機動部隊、西九龍交通部、西九龍衝鋒隊、西九龍總區反三合會行動組及油尖警區反三合會行動組人員昨日（10日）晚上展開代號「星軌」的反罪惡行動，重點打擊涉及與車輛使用有關的罪案，於西九龍總區多處設置路障，截查可疑車輛，及巡查區內多間酒吧及夜總會。

警方共拘捕9名本地男子、1名本地女子、1名尼泊爾籍男子、1名持「行街紙」印度籍男子，年齡介乎20至57歲，分別涉嫌「販運危險藥物」、「酒後駕駛」、「外出時未有攜帶身份證明文件」、違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》及「通緝人士」。警方亦發現有6輛私家車懷疑曾非法改裝或不符合法例規定，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，將其中5輛車輛扣留至九龍灣汽車扣留中心待進一步檢驗，並向另一輛私家車發出「欠妥車輛報告」。行動中共檢獲毒品市值共約2.3萬港元。涉及毒品的案件交由油尖警區刑事調查隊跟進。

在巡查區內多間酒吧及夜總會期間，發現2名酒吧負責人及2名顧客違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》， 警方遂拘捕有關的酒吧負責人及向其顧客發出定額罰款通知書。另外，警方亦發現2名本地男子在公眾地方沒有佩戴口罩，違反《預防及控制疾病(佩戴口罩）規例 》，遂向他們發出定額罰款通知書。