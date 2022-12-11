專家批防疫措施「高成本低回報」　促取消安心出行疫苗通等要求

港府碎步式放寬防疫限制、「慢九拍」的復常步伐一直為人詬病，內地早前推出「新10條」，部分措施如不查健康碼、叫停跨區及落地核酸檢測等，比香港的現行措施更為寬鬆。來自袁國勇港大微生物團隊的港大微生物學系臨床助理教授薛達(Siddharth Sridhar)昨(10日)在社交平台撰文，以「終局的開端」為題，建議當局應取消5大防疫措施，即安心出行、疫苗通行證、強制檢測公告、學校的每日快測，以及「0+3」入境檢疫要求。

薛達表示，安心出行的初衷是協助追蹤個案接觸者或疫情爆發調查，但現時已做不到此目的。若內地很多場所已不要求掃描健康碼，質疑為何疫情遠較為穩定的香港不可以停掃安心。他亦建議一同取消疫苗通行證，由於當局早前增加「被動查核」的類別，很多處所已不用「反掃」針卡，代表沒有檢查，實際上疫苗通的規定已「不能落實」，既然對防疫無幫助，應直接從疫苗通列表中剔除。加上疫苗通由2月推行至今，谷針成效存疑，唯一仍實施的理由是防止無針的長者進入或會受感染的場所，但隨着疫情緩和，建議設時間取消疫苗通。

他又認為，要求大量指定大廈居民作檢測，不止昂貴，也證實新冠病毒在社區廣泛傳播措施是無用的，故應停止強檢公告。至於學校師生每日要做快測的要求，薛達指「我們有責任教育下一代以可持續的方式解決社會問題」，認為每日做快測會製造海量的堆填垃圾。現時疫情浪潮減退，應作廢相關快測要求。他又提到，現時本港有上萬宗本地確診個案，染疫的入境人士不會對醫療系統造成重大壓力，強調「應徹底開放入境香港」。

另外，薛達指出，內地「清零」的防疫轉向是本周大新聞，鍾南山等著名專家及內地評論等，均表示大部分Omicron確診個案均屬輕症。為應對逼近的新一波疫情，內地當局已強調要提高長者接種率及加強深切治療設施。而香港早已經歷內地現時的狀態，目前本港處於Omicron第3輪疫情。基本上接近所有香港人都曾經中招或打針，甚至同時試過中招及打完針，代表香港已建立重症的免疫屏障。內地的新防疫信號，為一直緊貼內地防疫政策的香港帶來意義。他又強調，Omicron絕非香港本世紀最嚴峻的挑戰，而上述防疫措施「高成本、低回報」，呼籲港府成為精明的公帑保管人，幫助下一代應付人口老化、氣候變化等其他世紀挑戰。