北都69公頃地建多層產業大樓　支援受影響行業　料2027年落成

隨着洪水橋及元朗南等發展區的工程陸續推展，區內不少作業者均受影響，包括所涉及的棕地，政府傾向以多層產業大樓安置受影響人士。發展局副局長林智文今日(11日)在網誌表示，在新界開發土地時會透過全面規劃，在集中發展的效益考慮下，為產業提供充足的土地作長遠發展。以北部都會區為例，截至目前已在洪水橋／廈村新發展區及元朗南發展區預留了72公頃土地作工業及物流用途，當中69公頃會用作發展多層現代產業大樓，支援不同的工業用途，包括物流及港口後勤、車輛維修及保養及製造「組裝合成」組件等。

受政府委託就發展多層現代產業大樓進行市場調查的顧問公司負責人劉振江表示，調查期間，曾與業界人士，包括相關協會、受影響的棕地作業者及投資者等進行訪談，其中物流和汽車維修業界，對發展多層現代產業大樓很有興趣，並有意持續加大投資，而部分的棕地作業者，如建築材料儲存和廢物回收行業，則認為需要面積較大的無柱空間和低廉的租金，故希望有關計劃在建築設計、租金等都能配合他們的需要。

政府首批推出的的多層現代產業大樓用地，有2幅位於洪水橋／廈村新發展區（分別佔地約5.3公頃和2.7公頃），以及3幅鄰近元朗工業邨（各佔地1.0至1.4公頃）。林表示，政府明年起會陸續為首批5幅位於洪水橋和元朗的土地進行招標。考慮到顧問的市場調查結果，初步傾向發展以物流或汽車維修行業為主的多層現代產業大樓。政府將要求發展大樓的企業，將不少於3成樓面面積交予政府，供政府透過代理機構以相若棕地市場租金的水平租予受影響的棕地作業者，初步為期約5至10年，期望首批多層大樓最早可於2027/28年落成。