衙前圍村最新保育方案　料2030年完成修復

市區重建局行政總監韋志成今日(11日)發表網誌，指市建局於2005年着手研究重建衙前圍村，並於2016年委託國際考古專家為衙前圍村進行獨立考古評估，歷時六年多的考古工作終於在今年完成，專家團隊的考古評估報告已呈交予古蹟辦審視。而上星期古諮會亦因應報告內進行了討論及了解最新「強化版」保育方案。韋志成指下一步將繼續向持份者講解及聆聽意見，深化設計和保育方案的執行細節。

韋志成稱，衙前圍村項目會貫徹「寓保育於設計」理念，以傳承圍村的「形」和「神」作為項目的保育方針，在參照國際文物保育標準，復修地面的歷史建築及遺迹，包括標誌性的門樓、門樓上方的「慶有餘」牌匾和天后廟；與此同時，亦優化保育公園的整體設計，除會以圍村的中軸線及其兩旁原有結構較為完整的八間村屋為基礎，以保留古村的歷史氛圍外，並將圍村的五大文物價值，包括建築美學、科學、歷史、社會及文化精神，以創新手法展現出來，讓公眾領略圍村的歷史氛圍，達致新舊融合，承傳文化的目標。

韋志成指，市建局會盡快向相關政府部門提交發展圖則和保育方案，若順利獲批後預計在明年中開展工程，爭取在2030年完成保育公園工程，並開放予公眾享用。