確診者居家隔離期間須足不出戶　做檢測取必需品可獲豁免

澳門防疫政策緊貼內地，衛生局已公布放寬防疫措施，包括今日(11日)推行密接者居家檢疫。至於確診患者方面，當本周三(14日)進入過渡期第二階段時，允許感染者居家隔離。經快測或核酸確診人士屆時可透過電子平台評估，會有4種顏色顯示結果：綠色代表直接居家隔離；黃色預約社區門診；橙色需到社區治療中心評估；紅色則由消防救護車送到山頂醫院特別急診治療。

由於獲綠色結果者的染疫人士可居家隔離，衛生局今公布相關指引，列明居家隔離的條件、治療方案、解除隔離標準，以及需要緊急求醫的情況等。指引建議居家隔離人士盡量留在通風良好的獨立房間，有條件者使用專用洗手間。房間內應配備體溫計、消毒劑等防護用品。另外，患者每日早、晚要量體溫，有發燒、咳嗽等症狀時可使用相應藥物治療，若出現呼吸困難、持續高燒則應召救護車。

至於解除隔離標準方面，指引建議患者在出現症狀或確診當日起計第4天或之後做快測，連續2次快測驗不到病毒便可解除隔離；而工作需經常接觸長者、慢性病患者等，則須持有核酸檢測無染疫、或CT值大於或等於35才可完成隔離。不過，有別於香港的居家隔離人士嚴禁外出，指引寫到，居家隔離患者須足不出戶，惟進行核酸檢測、取生活必需品、或在採取適當措施下進行緊急事務則可出門。