中港司機免指定地點交貨　取消貨運限額　港府：冀一兩日內實施

港府今日(11日)公布，就放寬跨境貨運限制，本港已經與廣東及深圳政府取得共識，內地原則性同意，毋須跨境司機於指定地點交收貨物，可直接點對點提貨交貨，並取消貨運量的限額，惟仍需事前申報，兩地亦同意加快推行相關安排。運輸及物流局署理局長廖振新表示，期望一兩日內落實，以確保本港必需品供應、產業及供應鏈運作，保障兩地社會及經濟發展。

翻查記錄，跨境司機及相關作業人員前往內地須遵守10項規定，包括不准參與或協助走私、偷渡等違法犯罪活動；不准與其他人員傳遞交接除工作需要外的其他私人物品，不准為他人帶貨；不准攜帶除個人隨身用品和工作必備物資以外的任何其他物品，保持駕駛室「空倉」；不准開窗或打開車門拋遞接物品，吐痰；不准離開閉環管理場所和指定區域，未經允許不准四處活動；不准在接駁場等公共區域不戴口罩；不准在口岸核酸採樣點、接駁場等區域聚集、聊天；不准在深圳市內任何地點與工作人員以外的其他社會人員接觸；不准逃避口岸入境核酸檢測；不准不按規範要求如實申報「粵康碼-跨境安」。